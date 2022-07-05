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Milan, Belçikalı golcü Origi'yi kadrosuna kattı

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Milan, Belçikalı golcü futbolcu Divock Origi'yi transfer etti.

Barış Seçkin   | 05.07.2022
Milan, Belçikalı golcü Origi'yi kadrosuna kattı

Roma

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki golcüyle 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Milan, Liverpool ile sözleşmesi biten Belçikalı oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Kariyerinde KRC Genk, LOSC Lille, Wolfsburg ve Liverpool gibi takımlarda forma giyen Origi, dört sene top koşturduğu Liverpool ile 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, 1 İngiltere Premier Lig, 1 İngiltere Federasyon Kupası ve 1 de İngiltere Lig Kupası zaferleri yaşadı.

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