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Melisa Ercan, Fransa Açık'ta genç çiftler kategorisinde ikinci tura yükseldi

Milli tenisçi Melisa Ercan, Fransa Açık'ın (Roland Garros) genç çiftler kategorisinde ikinci tura çıktı.

Halil İbrahim Avşar  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Melisa Ercan, Fransa Açık'ta genç çiftler kategorisinde ikinci tura yükseldi

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre teklerde üçüncü tura adını yazdıran Melisa, çiftlerde ise Macar partneri Luca Udvardy ile tur atladı.

Melisa-Udvardy ikilisi, Çek Amelie Smejkalova-Tereza Valentova çiftini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek ikinci tura kaldı.

Milli tenisçi Melisa ve partneri, ikinci turda 7 numaralı seribaşları Mara Gae (Romanya)-Ella Mcdonald (Büyük Britanya) çiftiyle karşılaşacak.

Melisa, tekler ikinci turunda, 1 numaralı seribaşı Japon Sarah Saito'yu mağlup ederek dikkati çekmişti.

Öte yandan genç çift erkekler kategorisinde ise Atakan Karahan ve Rus partneri Danil Panarin, ilk turda Charlie Camus (Avustralya)-Jan Hrazdil (Çekya) ikilisine 6-3 ve 6-1'lik setlerle yenilerek elendi.

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