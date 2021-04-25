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Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor maçında gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 37. haftasında Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

Hilmi Sever   | 25.04.2021
Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor maçında gol sesi çıkmadı Fotoğraf: Elif Öztürk / AA

İstanbul

Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın 28. dakikasında Medipol Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında Edin Visca, ceza sahası içine doğru hareket etti, ceza yayı önünde bulunan Ömer Ali'ye yerden pasını gönderdi. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.

29. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Tayfur sağ kanattan penaltı noktası üzerine ortasını yaptı. Geriden gelen Efecan'ın yaptığı kafa vuruşunda, top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

41. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Tayfur rakip ceza sahası önünde topla buluştu. Tayfur'un yerden sert şutunda, top kaleci Volkan Babacan'dan sekti. Ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Mustafa Pektemek'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Volkan yatarak topu kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

74. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole çok yaklaştı. Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Tayfur ceza sahasında kafayı vurdu, top üst direkten döndü. Boşta kalan topa arka direk önünde Mustafa Pektemek ayak koydu, Epureanu kale çizgisi önünde meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

82. dakikada Efecan Karaca'nın pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Siopis dip çizgiye indi ve ön direğe doğru hareketlenen Salih Uçan'a pasını attı. Salih Uçan'ın gelişine vuruşunda, kaleci Volkan Babacan ayaklarıyla golü önledi.

Müsabaka 0-0 tamamlandı.

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