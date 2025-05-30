Massimiliano Allegri, Milan'ın yeni teknik direktörü oldu
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) kulübü Milan, yollarını ayırdığı Sergio Conceiçao'nun yerine teknik direktörlüğe Massimiliano Allegri'nin getirildiğini açıkladı.
Ankara
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Allegri'nin takımın yeni teknik direktörü olduğu bildirildi.
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Daha önce 2010 ile 2014 yılları arasında Milan'ı çalıştıran 57 yaşındaki Allegri, Juventus'un başında 5 kez lig şampiyonluğu elde ederken, Milan'ı da 2010-2011 sezonunda mutlu sona ulaştırmıştı.