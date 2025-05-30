Dolar
39.24
Euro
44.52
Altın
3,291.41
ETH/USDT
2,622.00
BTC/USDT
105,957.00
BIST 100
9,067.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Massimiliano Allegri, Milan'ın yeni teknik direktörü oldu

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) kulübü Milan, yollarını ayırdığı Sergio Conceiçao'nun yerine teknik direktörlüğe Massimiliano Allegri'nin getirildiğini açıkladı.

Selçuk Buğra Gökalp  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Massimiliano Allegri, Milan'ın yeni teknik direktörü oldu

Ankara

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Allegri'nin takımın yeni teknik direktörü olduğu bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Daha önce 2010 ile 2014 yılları arasında Milan'ı çalıştıran 57 yaşındaki Allegri, Juventus'un başında 5 kez lig şampiyonluğu elde ederken, Milan'ı da 2010-2011 sezonunda mutlu sona ulaştırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu'nun doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Hacı adayları Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını Kabe'de kıldı
Serik'te sağanak ve dolunun zarar verdiği alanlarda hasat tespit çalışması yapılıyor
Tekstil atıkları gönüllü kadınların elinde çanta, bere ve kalem kutusuna dönüşüyor
Yolsuzluk soruşturması şüphelisinden "İmamoğlu ve danışmanları usulsüz 'sistem' içinde" iddiası

Benzer haberler

Massimiliano Allegri, Milan'ın yeni teknik direktörü oldu

Massimiliano Allegri, Milan'ın yeni teknik direktörü oldu

İtalya Serie A'da Napoli şampiyon oldu

Serie A'da şampiyonluk için yarışan Napoli ve Inter'in maçları cuma günü oynanacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet