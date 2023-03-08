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Mario Gomez, Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonluğu unutamıyor

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Mario Gomez, siyah-beyazlı takımda yaşadığı şampiyonluğu unutamadığını söyledi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Mario Gomez, Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonluğu unutamıyor

İstanbul

Siyah-beyazlı ekibin 2015-2016 sezonunda kazandığı şampiyonlukta önemli katkısı olan Alman futbolcu, "Tüm yıl unutulmazdı benim için. Beşiktaş için gerçekten harika bir yıldı. Süper bir ekibimiz vardı, takımda büyük bir ruh vardı. Her yıl olduğu gibi muhteşem taraftarlar ve sonra bu güzel ve yeni stadyum... Mükemmel bir yıldı. Sadece bir an değildi, bir yıl böyleydi." diye konuştu.

Gomez, "Beşiktaş'tan ayrılmasaydım diye düşündünüz mü?" sorusuna, "Evet, elbette birçok kez. Ama bu hayat. Aynı zamanda benim sportif hayatım. Birçok değişiklik yaşadım. Dürüst olmak gerekirse, bu kariyerimin çoğunlukla en güzel yılı olsa bile farklı kulüplerde oynamak iyi oldu. Farklı ülkelerde bulunmak ve farklı kültürleri anlamak. Bu yüzden oynadığım her kulüp hakkında gerçekten mutluyum. Bu nedenle kariyerimden çok mutluyum." şeklinde cevap verdi.

Vodafone Arena'daki açılış maçında ilk golü atarak siyah-beyazlı kulübün tarihine geçen Gomez, "Benim için gerçekten çok özel bir stadyum. Dün gibi hatırlıyorum. Bu statta ilk gol, ardından atmosfer... Tüm taraftarlar çıldırdı. Benim için çılgın bir andı." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ı sevdiğini söyleyen Gomez, "Taraftarlar, şehir benim için çok özel. Gerçekten, gerçekten kalbimden bir şey oldu. Buraya gelmek benim için ev gibi hissettiriyor ve her zaman bu duygulara sahip olacağım. Beşiktaş her zaman kalbimde olacak." dedi.

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