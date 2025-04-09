Maradona'nın doktoru Schiter'a göre, ünlü futbolcu rehabilitasyona sevk edilmeliydi
Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Maradona'nın doktoru Mario Alejandro Schiter, futbolcunun 2020'de geçirdiği ameliyatın ardından rehabilitasyon merkezine yatırılması gerektiğini savundu.
Buenos Aires
Maradona'nın uzun yıllar doktorluğunu yapan Schiter, futbolcunun sağlık ekibinden 7 kişinin "ihmal" suçundan yargılandığı davada tanıklık yaptı.
Schiter, Maradona'nın 2020'de geçirdiği cerrahi operasyonun ardından evde tedavi edilmesinin uygun olmadığını savunarak, bunun yerine rehabilitasyon kliniğine sevk edilmesi gerektiğini söyledi.
Maradona için evde tedavi yöntemine doktorlarının karar verdiğini aktaran Schiter, futbolcunun otopsisindeki bulguların da "yetersiz tedaviye" işaret ettiğini dile getirdi.
Duruşmadaki diğer bazı tanıklar da Maradona'nın ameliyat sonrasında gönderildiği evin yeterli tıbbi ekipmana sahip olmadığını belirtti.
"Tüm aileye yalan söylediler"
Maradona'nın eski eşi Veronica Ojeda ise duruşmada, futbolcunun tedavi için eve gönderilmesine ilişkin, "Tüm aileye yalan söylediler, çok yazık." dedi.
Ojeda, evdeki tedavi süresince Maradona'yla yeterince ilgilenilmediğini belirterek, ölümünden önce onu ziyarete gittiğinde evde koruması hariç kimse olmadığını öne sürdü.
Maradona'nın ölümü
Maradona, 25 Kasım 2020'de Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Ölümünün ardından açılan soruşturma kapsamında, aralarında Maradona'nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatristi Agustina Cosachov'un da bulunduğu 7 kişi, futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanmıştı.
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