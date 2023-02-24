Manchester United, Union Berlin, Roma ve Shakhtar Donetsk, son 16 turuna yükseldi
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Manchester United, Union Berlin, Roma ve Shakhtar Donetsk, son 16 turuna çıktı.
Istanbul
Barcelona, 2-2 biten ilk maçın rövanşında Old Trafford Stadı'nda Manchester United'a konuk oldu. Lewandowski'nin penaltı golüyle geriye düşen Manchester ekibi, Fred ve Antony'nin golleriyle rakibini 2-1 yenerek tur atladı.
TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Manchester United (İngiltere) - Barcelona (İspanya): (2-2), 2-1
Rennes (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): (1-2), 2-1 (Shakhtar Donetsk, penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağladı)
Union Berlin (Almanya) - Ajax (Hollanda): (0-0), 3-1
Roma (İtalya) - Salzburg (Avusturya): (0-1), 2-0
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