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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Rusya-Ukrayna krizi

Lokomotiv Moskova'nın Alman teknik direktörü Gisdol görevinden istifa etti

Rusya Birinci Futbol Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova'yı çalıştıran Alman teknik direktör Gisdol, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Erbil Başay   | 01.03.2022
Lokomotiv Moskova'nın Alman teknik direktörü Gisdol görevinden istifa etti Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

Berlin

Alman teknik direktör Markus Gisdol, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, kendisi için futbol teknik direktörlüğü yapmanın dünyanın en iyi işi olduğunu, ancak liderinin Avrupa'nın ortasında bir savaştan sorumlu olan bir ülkede bu görevi sürdüremeyeceğini ifade etti.

Bunun kendi değerlerine uygun olmadığını aktaran Gisdol, "Bu yüzden Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörlüğünden derhal istifa ediyorum. Birkaç kilometre ötede tüm bir halk üzerine büyük acı getiren emirler verildiğinde ben Moskova'daki antrenman sahasında durarak oyuncuları çalıştıramam ve profesyonel olmalarını isteyemem." ifadelerini kullandı.

52 yaşındaki Gisdol, bunun kendi kişisel kararı olduğunu ve bundan kesinlikle emin olduğunu kaydetti.

Gisdol, 2021'in ekim ayında Lokomotiv Moskova'da göreve başlamıştı.

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Lokomotiv Moskova'nın Alman teknik direktörü Gisdol görevinden istifa etti