Lokomotiv Moskova'nın Alman teknik direktörü Gisdol görevinden istifa etti
Rusya Birinci Futbol Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova'yı çalıştıran Alman teknik direktör Gisdol, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Berlin
Alman teknik direktör Markus Gisdol, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, kendisi için futbol teknik direktörlüğü yapmanın dünyanın en iyi işi olduğunu, ancak liderinin Avrupa'nın ortasında bir savaştan sorumlu olan bir ülkede bu görevi sürdüremeyeceğini ifade etti.
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Bunun kendi değerlerine uygun olmadığını aktaran Gisdol, "Bu yüzden Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörlüğünden derhal istifa ediyorum. Birkaç kilometre ötede tüm bir halk üzerine büyük acı getiren emirler verildiğinde ben Moskova'daki antrenman sahasında durarak oyuncuları çalıştıramam ve profesyonel olmalarını isteyemem." ifadelerini kullandı.
52 yaşındaki Gisdol, bunun kendi kişisel kararı olduğunu ve bundan kesinlikle emin olduğunu kaydetti.
Gisdol, 2021'in ekim ayında Lokomotiv Moskova'da göreve başlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.