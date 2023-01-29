Liverpool'dan İngiltere Federasyon Kupası'na erken veda
İngiltere Federasyon Kupası'nda Brighton & Hove Albion, Liverpool'u 2-1 yenerek 5. tura yükseldi.
Ankara
Kupanın 4. tur mücadelesinde, Brighton & Hove Albion, organizasyonun son şampiyonu Liverpool'u Falmer Stadı'nda konuk etti.
Liverpool'da 30. dakikada Harvey Elliott'ın golüne Brighton & Hove Albion, 39. dakikada Lewis Dunk ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Karşılıklı ataklarla devam eden ikinci devrede Brighton & Hove Albion, 90+2. dakikada Japon oyuncusu Kaoru Mitoma ile ağları sarstı ve rakibini 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.