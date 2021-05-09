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Liverpool, sahasında Southampton'ı 2-0 yendi

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Southampton'ı 2-0 mağlup etti.

Abdullah Tevge   | 09.05.2021
Liverpool, sahasında Southampton'ı 2-0 yendi

Istanbul

Liverpool, Anfield Road Stadı'ndaki mücadelede ligin alt sıralarında bulunan Southampton'ı konuk etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada Sadio Mane ve 90. dakikada Thiago Alcantara​​​​​​​ attı.

Liverpool'da sakatlığı bulunan milli futbolcu Ozan Kabak, kadroda yer almadı.

Puanını 57'ye çıkaran Liverpool, 6. sıraya yükseldi. 37 puanda kalan Southampton ise 16. sırada yer aldı.

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