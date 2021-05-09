Liverpool, sahasında Southampton'ı 2-0 yendi
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Southampton'ı 2-0 mağlup etti.
Istanbul
Liverpool, Anfield Road Stadı'ndaki mücadelede ligin alt sıralarında bulunan Southampton'ı konuk etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada Sadio Mane ve 90. dakikada Thiago Alcantara attı.
Liverpool'da sakatlığı bulunan milli futbolcu Ozan Kabak, kadroda yer almadı.
Puanını 57'ye çıkaran Liverpool, 6. sıraya yükseldi. 37 puanda kalan Southampton ise 16. sırada yer aldı.