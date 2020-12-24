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Lille, Burak Yılmaz'ın son dakikalarda attığı golle maçı kazandı

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 17. haftasında Lille, Burak Yılmaz'ın attığı gol kaydettiği karşılaşmada Montpellier'i 3-2 yendi.

Yusuf Özcan   | 24.12.2020
Lille, Burak Yılmaz'ın son dakikalarda attığı golle maçı kazandı

Paris

Ligue 1'in 17. haftasında Lille, Montpellier'e konuk oldu. 

Lille, karşılaşmanın ilk yarısını 23. dakikada Weah'in attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede Montpellier 57. dakikada Laborde'un meşin yuvarlığı filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi:1-1.

Ikone'nin 68. dakikada penaltıyı gole çevirerek Lille, 2-1 öne geçti. Montpellier, buna 70. dakikada Delort'un golüyle karşılık verdi: 2-2.

Oyuna 75. dakikada giren milli futbolcu Burak Yılmaz, 86. dakikada attığı golle Lille takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Burak Yılmaz'ın bu golü sayesinde Lille, liderlik koltuğunu kaptırmaktan kurtuldu.

Karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan lider Lille, puanını 36'ya yükseltti. Montpellier ise 27 puanla 8. sırada kaldı.

Lille'de milli futbolcu Zeki Çelik ilk 11'de başlarken Yusuf Yazıcı 75. dakikada Burak Yılmaz ile beraber oyuna girdi.

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