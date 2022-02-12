Ligue 1'de Lille, Montpellier karşısında tek golle kazandı
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, deplasmanda Montpellier'yi 1-0 yendi.
İstanbul
Ligue 1'in 24. haftasında Montpellier'ye konuk olan Lille, 77. dakikada Xeka'nın attığı golle galip geldi.
Lille'de milli futbolculardan Burak Yılmaz 64. dakikada oyuna girdi, Zeki Çelik ise 90 dakika sahada kaldı.
İki hafta sonra kazanan Lille, 35 puana ulaştı. Son 5 maçta 4. kez kaybeden Montpellier ise 34 puanda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.