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Ligue 1'de Lille, Montpellier karşısında tek golle kazandı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, deplasmanda Montpellier'yi 1-0 yendi.

Mutlu Demirtaştan   | 12.02.2022
Ligue 1'de Lille, Montpellier karşısında tek golle kazandı

İstanbul

Ligue 1'in 24. haftasında Montpellier'ye konuk olan Lille, 77. dakikada Xeka'nın attığı golle galip geldi.

Lille'de milli futbolculardan Burak Yılmaz 64. dakikada oyuna girdi, Zeki Çelik ise 90 dakika sahada kaldı.

İki hafta sonra kazanan Lille, 35 puana ulaştı. Son 5 maçta 4. kez kaybeden Montpellier ise 34 puanda kaldı.

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