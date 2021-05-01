Lens'i 2-1 yenen PSG, maç fazlasıyla zirveye çıktı
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Lens'i 2-1 mağlup etti.
İstanbul
Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren PSG, 35. haftada Parc des Princes Stadı'nda Lens'i ağırladı.
Paris ekibi, 33. dakikada Neymar ve 59. dakikada Marquinhos'un attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Konuk takımın tek golünü 61. dakikada Ignatius Ganago kaydetti.
Puanını 75'e çıkaran PSG, maç fazlasıyla Lille'i geçerek liderliğe yükseldi. Lens ise 56 puanla 5. sırada kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.