Euro
9.96
Dolar
8.29
BIST 100
1,397.82
Altın
1,769.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Lens'i 2-1 yenen PSG, maç fazlasıyla zirveye çıktı

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Lens'i 2-1 mağlup etti.

Abdulkadir Karakaya   | 01.05.2021
Lens'i 2-1 yenen PSG, maç fazlasıyla zirveye çıktı

İstanbul

Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren PSG, 35. haftada Parc des Princes Stadı'nda Lens'i ağırladı.

Paris ekibi, 33. dakikada Neymar ve 59. dakikada Marquinhos'un attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Konuk takımın tek golünü 61. dakikada Ignatius Ganago kaydetti.

Puanını 75'e çıkaran PSG, maç fazlasıyla Lille'i geçerek liderliğe yükseldi. Lens ise 56 puanla 5. sırada kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 576 bini geçti
Berlin’de Alman hükümetinin Kovid-19 salgınında izlediği politika protesto edildi
KKTC'de ilave Kovid-19 tedbirleri açıklandı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor
Dünya genelinde 1,11 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Lens'i 2-1 yenen PSG, maç fazlasıyla zirveye çıktı

Lens'i 2-1 yenen PSG, maç fazlasıyla zirveye çıktı

Fransız basınından Lyon maçında 2 gol atan Burak Yılmaz'a övgü

Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle Lyon'u 3-2 yendi

Genç futbolcu Cenk Özkaçar: Lyon'da oynayan ilk Türk olmanın gururunu yaşadım

Genç futbolcu Cenk Özkaçar: Lyon'da oynayan ilk Türk olmanın gururunu yaşadım
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm