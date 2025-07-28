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La Liga'da teknik direktörlere "VAR incelemesi talep etme" hakkı

İspanya'da La Liga yönetimi, yeni sezonda teknik direktörlerin VAR incelemesi talep etmesine izin veren yeni kural getirecek.

Emre Aşıkçı  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
La Liga'da teknik direktörlere "VAR incelemesi talep etme" hakkı

İstanbul

İspanyol COPE radyosunun haberine göre, bu sezon teknik direktörlere "orta hakemi maç başı 2 kez VAR incelemesine çağırma hakkı" verecek.

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Haberde, eğer itiraz yanlış bir kararın bozulmasına yol açarsa, teknik direktör bir başka itirazda bulunma hakkını koruyacak fakat hakemin kararı onaylanırsa, ek itiraz hakkı verilmeyeceği belirtildi.

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