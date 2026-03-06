Dolar
44.07
Euro
51.01
Altın
5,110.82
ETH/USDT
2,004.20
BTC/USDT
68,881.00
BIST 100
12,778.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tahran’dan yayındayız İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya’da “Türkiye’nin İlk Yerli ve Milli Hızlı Treninin Yol Testleri Başlangıç Töreni”nde konuşuyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

La Liga'da "retro forma" haftası yapılacak

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) yönetimi, 31. hafta maçlarında takımların kendi tarihlerinde yer alan ikonik (retro) formaları giyeceğini duyurdu.

Emre Aşıkçı  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
La Liga'da "retro forma" haftası yapılacak

İstanbul

La Liga'dan yapılan açıklamada, 10–13 Nisan’da oynanacak ligin 31'inci hafta maçlarında ve İspanya 2. Futbol Ligi'nin (La Liga 2) 35'inci hafta maçlarında takımların sahaya tarihlerindeki ikonik formalarla çıkacakları belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada ayrıca, formaların 19 Mart Perşembe günü tanıtılacağı, hakemlerin de İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Hakem Teknik Komitesi tarafından özel olarak tasarlanan formalarla sahaya çıkacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den, saldırıların hedefi olan ülkelerdeki Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin açıklama
Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi yaşanıyor
Hafta sonu yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak
İstanbul'daki plaka basım merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor
Bakan Uraloğlu: 4 Türk hava yolu şirketi İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşlarını durdurdu

Benzer haberler

La Liga'da "retro forma" haftası yapılacak

La Liga'da "retro forma" haftası yapılacak

Londra derbilerinden kayıpsız ayrılan Arsenal, liderliğini korudu

LaLiga'da Barcelona, Ligue 1'de PSG yeniden lider

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet