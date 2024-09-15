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Dünyadan Spor

La Liga'da lider Barcelona, Katalonya derbisinde Girona'yı 4-1 yendi

Real Madrid'de sakatlanan Brahim Diaz'ın 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Şenhan Bolelli  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
La Liga'da lider Barcelona, Katalonya derbisinde Girona'yı 4-1 yendi

Madrid

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) lider durumda bulunan Barcelona, Katalonya derbisinde Girona'yı deplasmanda 4-1 mağlup etti.

Barcelona'nın gollerini Lamine Yamal (Dk. 30 ve Dk. 37), Dani Olmo (Dk. 47) ve Pedri (Dk. 64) atarken, ev sahibi takımın tek golü Christian Stuani'den (Dk. 80) geldi.

Barcelona'da forvet oyuncusu Ferran 86. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Aldığı galibiyetle La Liga'da 5'te 5 yapan tek takım olan Barcelona puanını 15'e çıkartarak, liderliğini devam ettirdi.

Girona ise 7 puanla 7. sırada yer aldı.

Real Madrid'de Brahim Diaz sakatlandı

Diğer yandan Real Madrid'de dün deplasmanda oynanan Real Sociedad maçının 24. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Faslı futbolcu Brahim Diaz'ın sağ bacak üst kaslarında yırtık tespit edildiği duyuruldu.

Real Madrid Kulübü, futbolcunun sahalara dönüşüyle ilgili açıklama yapmazken, İspanyol basını Brahim Diaz'ın oynamasının 3 ay süreceğini yazdı.

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