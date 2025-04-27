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Spor, Futbol

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi finali hazırlıklarını tamamladı

UEFA Gençlik Ligi finalinde yarın İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Göktuğ Ergün  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi finali hazırlıklarını tamamladı Fotoğraf: Göktuğ Ergün/AA

Nyon

Final karşılaşmasının oynanacağı Colovray Spor Merkezi'nde basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer, teknik direktör Eyüp Saka yönetiminde çalıştı.

İdmanda oyuncular, dinamik sınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Orta ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, penaltı atışlarıyla tamamlandı.

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İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Colombo'nun yardımcılığını Giovanni Baccini ile Giuseppe Perotti yapacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Trabzonspor, finali kazanması halinde Türkiye'ye alt yaş kategorilerinde ilk, Türk futbol tarihinde ise 4. Avrupa kupasını getirmiş olacak.

Barcelona'nın maçı kazanması halinde ise İspanya temsilcisi kupayı 3. kez müzesine götürecek.

Final yolu

Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan bordo-mavililer, ikinci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını Trabzon'da 3-1, deplasmanda ise 5-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Üçüncü eleme turunda Bosna Hersek'in Saraybosna takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı.

Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda ise Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup etti. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.

Trabzonspor, yarı finalde ise Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Barcelona, maçın hazırlıklarını tamamladı

İspanya temsilcisi, teknik direktör Juliano Belletti yönetiminde basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirdi.


Fotoğraf: Hamza Önder Kuloğlu/AA

İdmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Orta ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Final maçı kapalı gişe

Colovray Spor Merkezi'nde yarın oynanacak final maçının biletleri tamamen tükendi.

UEFA yetkililerinden alınan bilgiye göre, kapasitesi 4 bine yakın olan statta yapılacak final maçı için satışa sunulan biletlerin tamamı satıldı.

UEFA, daha önce yaptığı açıklamada, bileti olmayan sporseverlerin stat çevresine gelmeleri halinde güvenlik gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırılacağını duyurmuştu.

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