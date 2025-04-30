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Real Madrid oyuncusu Rudiger'e "hakeme cisim fırlattığı" için 6 maç ceza

İspanya futbol Kral Kupası finalinde Barcelona'ya 3-2 yenilen Real Madrid'de, hakeme yedek kulübesinden itiraz eden ve cisim fırlatan 32 yaşındaki Alman defans oyuncusu Rüdiger'e 6 maç ceza verildi.

Fatih Erel  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Real Madrid oyuncusu Rudiger'e "hakeme cisim fırlattığı" için 6 maç ceza

İstanbul

İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF) açıklamasında, Real Madrid'de oyundan alındıktan sonra yedek kulübesinde kalan Rüdiger ile Lucas Vazquez'in hakeme yaptıkları itiraz nedeniyle kırmızı kart görmelerinin cezaları duyuruldu.

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Rudiger'in hakeme "isabet etmeyen cisim fırlattığı" gerekçesiyle 6 maç ceza aldığı belirtilen açıklamada, Vazquez'e hakeme itirazı sonrası verilen kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza verildiği bildirildi.

Diz ameliyatı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek Rudiger'in bu sezon 6 maçlık cezadan kapsamında çok fazla etkilenmesi beklenmiyor.

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