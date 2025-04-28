Barcelona, UEFA Gençlik Ligi'nde şampiyon oldu
UEFA Gençlik Ligi final müsabakasında İspanya temsilcisi Barcelona, Trabzonspor'u 4-1 yenerek şampiyon oldu.
NYON
11. dakikada Barcelona öne geçti. Orta alanda driplingle topu taşıyan Junyent, ceza yayında Diarra'yı buldu. Bu oyuncunun dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti: 0-1.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
16. dakikada Boran Başkan'ın orta alanda ileriye gönderdiği topu kontrol eden Onuralp Çakıroğlu'nun sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Yaakobishvili başarılı oldu.
18. dakikada Barcelona farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Farinas'ın kullandığı kornerde topa iyi yükselen Farre'nin kafa vuruşunda kaleci Erol Can Çolak'ın uzaklaştıramadığı topu Cuenca tamamladı: 0-2.
32. dakikada Barcelona skoru 3-0'a getirdi. Sağ kanattan pasla kullanılan köşe vuruşunda sağ çaprazda topu alan Hernandez'in plase vuruşu uzak köşeden ağlarla buluştu fakat VAR'dan gelen uyarıyla ofsayt kararı verildi.
44. dakikadaki Barcelona atağında sol kanattan Junyent'in içeri çevirdiği topta Bican Tibukoğlu araya girdi. Ceza yayının solunda topu önünde bulan Espart'ın şutunda kaleci Erol Can Çolak topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Barcelona'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
49. dakikada sol kanattan Boran Başkan'ın ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda arkaya seken topa Taha Emre İnce'nin yaptığı kafa vuruşunda son çizgide Alba topu, kornere yolladı.
52. dakikada sağ kanattan gelişen Barcelona atağında Junyent, defans arkasına sarkan Diarra'yı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından şutunda topu kaleci Erol Can Çolak, kornere çeldi.
57. dakikada Barcelona farkı 3'e çıkardı. Orta alanda Arda Öztürk'ten sıyrılan Diarra topu ceza sahası girişindeki Alba ile buluşturdu. Ceza sahasının sağında Bican Tibukoğlu'nu ekarte eden Alba, meşin yuvarlağı uzak köşeye yolladı: 0-3.
68. dakikada Barcelona skoru 4-0'a getirdi. Orta sahadan defansın arkasına atılan uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Pradas, ceza sahasının girişinde Diarra'yı buldu. Bu oyuncunun kalenin soluna yaptığı yerden vuruş ağlara gitti: 0-4
88. dakikada Trabzonspor farkı 3'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Ekrem Terzi'nin pasında son çizgide topla buluşan Oğuzhan Yılmaz'ın arka direğe kestiği ortada Bican Tibukoğlu, topu kafayla ağlara gönderdi: 1-4.
Barcelona, final karşılaşmasında Trabzonspor'u 4-1 yenerek organizasyonu şampiyon tamamladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeleri, protokol üyeleri ve eski Barcelonalı oyuncu Luis Figo karşılaşmayı tribünden takip etti.
Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas: Gerçekten çok önemli bir işe imza attılar
Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, 19 Yaş Altı Takımının UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olmasına ilişkin "Gerçekten çok önemli bir işe imza attılar. Türkiye'nin gururu oldular. Artık Türk futbol sahnesinde hepsinin yeri var. İnşallah iyi yerlerde hepsini izleyeceğiz." dedi.
Kafkas, Trabzonspor'un 4-1 mağlup olduğu UEFA Gençlik Ligi final müsabakası sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yine de mutluyuz. İçimizde buruk bir mutluluk var. Çocukların buraya kadar gelmesi ve ortaya koydukları irade, beraberlik... Trabzon ruhunu ve takım olma adına her şeyi ortaya koydular. Önemli başarı elde ettiler. Hepsini yürekten kutluyorum." diye konuştu.
Trabzonspor'un alt yapısının geleceğe dair hedefleri nelerdir? sorusu üzerine Kafkas, şu yanıtı verdi:
"Sayın başkan akademi konusunda çok ciddi irade, vizyon ortaya koydu. Öncelikle Avrupa'da birçok takımda başarılı olmuş bir sistem ve modeli satın aldık. Her ülkeye, her şehre ve bölgeye uyumsuz tarafları olabilirdi. Bunun için de Trabzonspor için efsane olmuş, Trabzon ruhunu en iyi şekilde yansıtabilecek sayın Güngör Şahinkaya'yı akademi direktörü yaptık. Bundan sonra Güngör hocamızın bu oyunculara verdiği Trabzonspor ruhu ve nasıl o devrimleri yaptıklarına dair çalışmaları çocuklara aktarması, çok iyi bir eğitim departmanı kurması... Çocukları her alanda eğitiyorlar akademimizde. Böyle bir sonuç ortaya çıktı. Burada büyük aslan payı Eyüp Saka hocamızındı. Artık genç bir nesilden iyi de bir teknik direktör yetişti. Dolayısıyla önleri açık. Türk sporuna artık bu hocaların, bu ekibin çocukları armağan olsun. İyi yerlerde hepsini izleyeceğimize eminim."
Kafkas, Trabzonspor alt yapısında çeşitli illerden oyuncuların olduğu belirtilerek yöneltilen "Alt yapı daha genişleyecek mi?" sorusu üzerine ise, şu ifadeleri kullandı:
"Futbol artık bir endüstri. Sadece sizin bölgenizde sınırlı kalmamalı. Trabzonspor ülkenin ve dünyanın sınırlarını zorlayan bir kulüp. Dolayısıyla nerde genç yetenek var bunun için kurulan ekibimiz genç turnuvaları tarayıp yetenekli oyuncuları Trabzon'a kazandırıyor. Burada sorun 10-15 yaş grubundaki çocukların eğitimleri ve ailelerinden uzak kalmaları. Bunlar karşılaştığımız zorluklar. Bunun için de Trabzon'da spor okulu lisesi açıldı. Onlarla başkanımız protokolü son haline getirdi. İmza töreni yapıp protokole imza atacağız. Çocukların 11 yaştan itibaren Trabzon'a aileleriyle birlikte gelip çocukların eğitimlerini burada almalarını sağlayacak bir sistem var. Bu genç yetenekler ileriki kadroya katılacak."
Futbolcuların maçın ardından yaşadıkları üzüntüye ilişkin de Kafkas, "Çocuklar ağlasın. Bu da bir duygudur. Onu da yaşasınlar. Çocuklar gerçekten motive olmuşlardı. Onun üzüntüsünü yaşıyorlar. Ben de kendilerine görüştüğümde geldikleri noktanın ve başarının farkında olmaları gerektiğini söyledim. Gerçekten çok önemli bir işe imza attılar. Türkiye'nin gururu oldular. Artık Türk futbol sahnesinde hepsinin yeri var. İnşallah iyi yerlerde hepsini izleyeceğiz." şeklinde konuştu.
Futbolcuların açıklamaları
Futbolcu Salih Malkoçoğlu, "6 aylık güzel bir serüvenimiz oldu. Bu yüzden mutluyuz, gururluyuz finale kadar çıktığımız için. Güzel bir an yaşadık aslında. Sonu şampiyonluk olsun isterdik fakat olmadı, sağlık olsun. Gurur duyuyoruz kendimizle. Hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve buraya kadar bizi destekleyen taraftarlara çok teşekkür ederim." dedi.
Kendileriyle gurur duyduklarını aktaran Salih, "Buraya kadar gelmemiz çok büyük başarı aslında. Sadece sonu güzel olmadı. Sahayı en son ben terk ettim. Çünkü onlara destek olmak istedim." ifadelerini kullandı.
Türkiye'ye bir mesaj vermek ister misin? sorusunu Malkoçoğlu, "Bu serüvende her zaman arkamızda oldukları için çok teşekkür ederim. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Desteklerini hep arkamızda hissettik. Onlar bizi bir şekilde ileriye itti o yüzden çok teşekkür ederim herkese." diye yanıtladı.
Abdurrahman Bayram ise "Maç öncesinde değim gibi gerçekten bizim burada olmamız, burada dünya devi Barcelona ile oynamamız tarif edilemez. Elimizden gelenin fazlasını yaptığımızı düşünüyorum. Başımız dik, Trabzonluya yakışır turnuvayı bitirdik. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Hedeflerine değinen Bayram, şu ifadeleri kullandı:
"Burada son senem. Aşağıdan gelen kardeşlerimin de bu duyguyu tatması için elimden gelenin fazlasını yapmak istiyorum. Öncelikli hedefim her Trabzonlu gencin olduğu gibi Trabzonspor A takımı ve sonrasında da Avrupa."
Bakan Bak, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor'u kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nı tebrik etti.
Bakan Bak, tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen UEFA Gençlik Ligi Finali'nde ikinci olarak büyük bir başarıya imza atan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımımızı tebrik ediyorum. Finale kadar Avrupa'nın sayılı takımlarını eleyerek göğsümüzü kabartan evlatlarımız, Avrupa ikinciliği ünvanı alarak küçümsenmeyecek bir başarı elde ettiler. Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımımızın bu başarısında emeği geçen başta futbolcu kardeşlerim olmak üzere, teknik direktör Eyüp Saka'ya, kulüp yöneticilerine ve tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ediyorum."
TFF, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nı tebrik etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı için teşekkür mesajı yayımladı.
TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan "Teşekkürler Çocuklar!" başlıklı paylaşımda, "UEFA Gençlik Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atarak finale yükselen temsilcimiz Trabzonspor, İspanyol ekibi Barcelona’ya 4-1 mağlup olarak ikinci oldu. Dev takımları eleyerek bu başarıya ulaşan ilk Türk takımı olan teknik direktör Eyüp Saka yönetimindeki Trabzonspor, organizasyon boyunca yaşattığı heyecan ve ortaya koyduğu futbolla gönülleri fethetti." ifadelerine yer verildi.
Kulüpler Birliğinden Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'na tebrik
Kulüpler Birliği Vakfı, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.
Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nı UEFA Gençlik Ligi'nde göstermiş olduğu üstün performanstan ötürü tebrik eder; futbolcular, teknik heyet ve yönetimi en içten dileklerimizle kutlarız." denildi.
Fatih Terim'den Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'na tebrik
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab'ı çalıştıran teknik direktör Fatih Terim, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı için tebrik mesajı paylaştı.
Galatasaray'ın başında Türkiye'ye UEFA Kupası zaferi yaşatan Terim, finalde Barcelona'ya 4-1 yenilen bordo-mavili ekip için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Fatih Terim, Trabzonspor Kulübünün Instagram'daki paylaşımını alıntılayarak "Bazen kazanırken öğrenirsiniz bazen de kaybederken. Yeri gelir kaybettiğinizi düşündüğünüzde anlarsınız zaman içinde aslında ne çok şey kazandığınızı, kimlere ilham, cesaret kaynağı olduğunuzu. Mücadelenizle gurur duydum çocuklar. Bugün siz de kazandınız." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'na tebrik
Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.
Kulüpler futbol akademilerinin sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.
Beşiktaş Futbol Akademisinin mesajında, "UEFA Gençlik Ligi’nde finale çıkma başarısını göstererek ülkemize bu gururu yaşatan Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi'ne teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe Futbol Akademisi'nin paylaşımında ise "Bir rekora imza atarak UEFA Gençlik Ligi'nde finale kalan, final maçını 2.likle tamamlayan Trabzonspor 19 Yaş altı Takımını tüm mücadelesi için tebrik ederiz." denildi.
Galatasaray'dan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'na tebrik
Galatasaray Kulübü, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün futbol akademisinden yapılan paylaşımda, "Ülkemizi gururlandıran mücadelenizden dolayı tebrik ederiz." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.