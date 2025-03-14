Dolar
36.68
Euro
39.80
Altın
2,990.73
ETH/USDT
1,896.70
BTC/USDT
82,496.00
BIST 100
10,805.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Arkeoloji Müzesi'nde Danimarka'dan İade Edilen Eserlerin Teslim Töreni'nde konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep’te "Milli Banliyö Seti (Gaziray) Araç Teslimi ve Dinamik Yol Testi Başlangıç Töreni"nde konuşuyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor, insana dair

Kenyalı ampute futbolcu Keyo, 8 yıldır Türkiye'de "top koşturuyor"

Ampute Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Şanlıurfa ekibi DEPSAŞ Enerji'nin takım kaptanı Kenyalı Nicolas Keyo, Türkiye'de 8 yıldır futbol oynamanın mutluluğunu yaşıyor.

Müslüm Etgü  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Kenyalı ampute futbolcu Keyo, 8 yıldır Türkiye'de "top koşturuyor" Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA

Şanlıurfa

Doğuştan engelli Kentalı Nicolas Keyo (30), 2017 yılında Kayseri Melikgazi Belediyesi'nde forma giyen bir arkadaşının aracılığıyla geldiği Türkiye'de 8 yılda 5 takımda forma giydi.

Kayseri Melikgazi Belediyesi, Konya Ampute Spor Kulübü, Ortotek Gaziler ve Etimesgut Belediyespor'da forma giyen Keyo, 2023 yılında Şanlıurfa ekibi DEPSAŞ Enerji'ye transfer oldu.

"Türkiye'yi çok sevdim"

Takım kaptanı Nicolas Keyo, AA muhabirine, doğuştan engelli olmasına rağmen küçük yaşlarda arkadaşlarıyla futbol oynadığını söyledi.

Önceleri ampute futbol hakkında bilgisi bulunmadığını dile getiren Keyo, şöyle devam etti:

"Kenya'da lisede eğitimimi sürdürürken Türkiye'den gelen bir antrenör, ampute futbol takımı kurdu. Ben de bu takımda oynamak istediğimi söyledim. Zaten futbol oynuyordum ve takıma katıldım. Bir süre oynadıktan sonra milli takıma seçildim. Bu sayede turnuvalar için farklı ülkelere gitme şansı buldum. Kenya'dan bir arkadaşım Türkiye'de Kayseri Melikgazi Belediyesi'nde forma giyiyordu, yöneticilerle benim için konuşmuş. Bunun üzerine takım yöneticileri de beni aradı ve Türkiye'ye geldim. Yaklaşık 8 yıldır Türkiye'de futbol hayatımı sürdürüyorum. Türkiye'yi çok sevdim özellikle insanları ve yemekleri çok güzel. Futbolu çok seviyorum ve ondan dolayı da 8 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Daha önce forma giydiğim Etimesgut Belediyespor'da şampiyonluk yaşadım, Şampiyonlar Ligi'nde farklı ülkelere gittim. Şimdiki hedefim takımımıza katılacak iyi oyuncularla Avrupa kupalarına katılmak ve yeni ülkeler görmek istiyorum. Futbol sayesinde Türkiye'de ve Avrupa'da farklı insanlarla tanışma imkanı buldum. Engelli olmak zor ama bana faydası oldu çünkü çok geziyorum."

"Kaptanımdan çok yardım aldım"

DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı Antrenörü Sadık Aslan da takım kaptanı Keyo'yu tanıdığı için çok şanslı olduğunu aktardı.

Türk bir hoca tarafından keşfedilen Keyo'nun ülkesinin milli takımında oynadığını sonrasında ise yolunun Türkiye'ye düştüğünü belirten Aslan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ben takıma sezon başında geldim. Antrenörüm, öğretmenim ve eğitmenim ama ampute kuralları hakkında bilgim az olduğu için kaptanımdan çok yardım aldım. Hem bana hem takım arkadaşlarına Türkçe bildiği için yardımcı oluyor, bundan dolayı çok şanslıyız. Diğer yabancı futbolcularımızla aradaki iletişimi sağlamada da bize yardımcı oluyor. Çok yönlü bir futbolcu olduğu için hem ampute futboluna hem ampute Türk futboluna büyük katkısı var, bundan dolayı kaptanıma teşekkür ediyorum. Bizim de Keyo'nun da amacı bu sene Türkiye Kupası'nı kazanmak. Keyo seneye şampiyonluğa oynayacak bir ekibin içinde olmak istiyor, bizim de çalışmalarımız o yönde."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yumaklı: Türkiye ve Ukrayna olarak gıda güvenliğinin önemini ve bu konuda atılacak adımları değerlendirdik
Emine Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Brosnan, Trump'ın "Gazzelilerin zorla yerinden edilmesi" planına karşı çıktı
Türkiye'nin yaşlıları 96 ülkenin nüfusundan daha fazla
Şubatta yağışlar, geçen yıla göre yüzde 16 arttı

Benzer haberler

Suriye'de yeni dönem bölgesel entegrasyonu güçlendiriyor

Suriye'de yeni dönem bölgesel entegrasyonu güçlendiriyor

Bakan Yumaklı: Türkiye ve Ukrayna olarak gıda güvenliğinin önemini ve bu konuda atılacak adımları değerlendirdik

Kenyalı ampute futbolcu Keyo, 8 yıldır Türkiye'de "top koşturuyor"

Küresel gaz üretiminin 2050'de 5,32 trilyon metreküpe ulaşması öngörülüyor

Küresel gaz üretiminin 2050'de 5,32 trilyon metreküpe ulaşması öngörülüyor
Türkiye'nin yaşlıları 96 ülkenin nüfusundan daha fazla

Türkiye'nin yaşlıları 96 ülkenin nüfusundan daha fazla
Şubatta yağışlar, geçen yıla göre yüzde 16 arttı

Şubatta yağışlar, geçen yıla göre yüzde 16 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet