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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Katar'a gelen Dünya Kupası taraftarları İslam'la tanışıyor

Katar'ın başkenti Doha'daki Katara Kültür Köyü Camisi, İslam'ı tanımak isteyen 2022 FIFA Dünya Kupası taraftarlarının ilgi odağı oldu.

Serdar Bıtmez, Ali Semerci   | 23.11.2022
Katar'a gelen Dünya Kupası taraftarları İslam'la tanışıyor Fotoğraf: Serdar Bıtmez/AA

Doha

Camide görevli, birçok dil bilen erkek ve kadın vaizler, yabancı turistlere İslam dinini ve hoşgörüsünü anlatıyor.

Caminin kapısında ziyaretçilerin telefonlarından görüntüleyebilecekleri 30'dan fazla dilde İslam ile ilgili elektronik panolar bulunurken, isteyenlere farklı dillerde İslam'ı tanıtan kitapçıklar dağıtılıyor.

Dünya Kupası'nı izlemek için farklı ülkelerden Katar'a gelen turistler, birçok cadde ve sokağın duvarlarında da Hazreti Muhammed'in iyi amelin önemini anlatan hadisleriyle karşılaşıyor.

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