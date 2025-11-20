Katar'da 24-25 Kasım'da "Dünya Eğitim İnovasyon Zirvesi 12" düzenlenecek
Katar Vakfı girişimi olan Dünya Eğitim İnovasyon Zirvesi (WISE) 12, "Humanity.io: Eğitimin Kalbinde İnsan Değerleri" temasıyla 24-25 Kasım'da Doha'daki Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.
Anadolu Ajansı’nın Global İletişim Ortağı olduğu zirve, yapay zeka ve hızla gelişen teknolojiler çağında eğitim sistemlerinin insan odaklı bir yaklaşımla nasıl yeniden şekillendirilebileceğine odaklanacak. Bu yılki programa eğitim, akademi, teknoloji, politika ve sosyal etki alanlarından 200’den fazla konuşmacı katılacak.
WISE 12, eğitimi insan ihtiyaçları merkezine alan yaklaşımları, yenilikçi öğrenme modelleri ve sektörler arası işbirliğini tartışmaya açacak.
Zirve, "İnsani ihtiyaçları merkeze koymak", "Yenilikçi eğitimi hayata geçirmek", "Yükseköğretimde beceri dönüşümü", "Sistemsel değişim", "Eğitimin ekonomik fırsatlar ve toplumsal dayanıklılıkla ilişkisi" olmak üzere 5 ana eksende ilerleyecek.
Konuşmacılar arasında yazar Laila Lalami, teknoloji uzmanı Mo Gawdat, Nobel Ödüllü ekonomist Abhijit Banerjee, X Prize CEO'su Anousheh Ansari, eğitim ve kalkınma alanında önde gelen isimler Fahad Hamad Hassan Al-Sulaiti, Marieme Jamme ve Omar Al Shogre gibi isimler yer alacak.
Zirvede ayrıca, eğitime küresel ölçekte katkı sunan çalışmaları ödüllendiren 2025 WISE Eğitim Ödülü’nün kazananı açıklanacak.
Bu yılın adayları arasında Latin Amerika’dan dijital öğretim girişimleri, Braille (görme engelliler alfabesi) öğrenimini oyunlaştıran teknolojiler, zayıf bağlantıya sahip bölgelerde yapay zeka destekli matematik öğrenimi ve mülteci öğrenciler için geliştirilen okuryazarlık platformları bulunuyor.
WISE CEO’su Stavros N. Yiannouka, zirvenin "teknoloji ile insan değerlerinin kesişiminde eğitimin geleceğine yön veren küresel bir buluşma noktası" olduğunu vurguladı.
Katar Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı, Katar Kalkınma Fonu ve Education Above All (EAA) Vakfı stratejik ortaklar arasında yer alırken, ConocoPhillips ve Invest Qatar destekçi ortaklar olarak katkı sağlıyor.
WISE, 2009’da kurulmasından bu yana yenilikçi eğitim modelleri ve sektörler arası işbirliğini teşvik eden küresel bir platform olarak konumlanıyor.