Dolar
42.37
Euro
48.90
Altın
4,076.11
ETH/USDT
3,023.60
BTC/USDT
91,836.00
BIST 100
10,912.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu"nda konuşuyor
logo
Dünya

Katar'da 24-25 Kasım'da "Dünya Eğitim İnovasyon Zirvesi 12" düzenlenecek

Katar Vakfı girişimi olan Dünya Eğitim İnovasyon Zirvesi (WISE) 12, "Humanity.io: Eğitimin Kalbinde İnsan Değerleri" temasıyla 24-25 Kasım'da Doha'daki Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Muhammet Tarhan  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Katar'da 24-25 Kasım'da "Dünya Eğitim İnovasyon Zirvesi 12" düzenlenecek

İstanbul

Anadolu Ajansı’nın Global İletişim Ortağı olduğu zirve, yapay zeka ve hızla gelişen teknolojiler çağında eğitim sistemlerinin insan odaklı bir yaklaşımla nasıl yeniden şekillendirilebileceğine odaklanacak. Bu yılki programa eğitim, akademi, teknoloji, politika ve sosyal etki alanlarından 200’den fazla konuşmacı katılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

WISE 12, eğitimi insan ihtiyaçları merkezine alan yaklaşımları, yenilikçi öğrenme modelleri ve sektörler arası işbirliğini tartışmaya açacak.

Zirve, "İnsani ihtiyaçları merkeze koymak", "Yenilikçi eğitimi hayata geçirmek", "Yükseköğretimde beceri dönüşümü", "Sistemsel değişim", "Eğitimin ekonomik fırsatlar ve toplumsal dayanıklılıkla ilişkisi" olmak üzere 5 ana eksende ilerleyecek.

Konuşmacılar arasında yazar Laila Lalami, teknoloji uzmanı Mo Gawdat, Nobel Ödüllü ekonomist Abhijit Banerjee, X Prize CEO'su Anousheh Ansari, eğitim ve kalkınma alanında önde gelen isimler Fahad Hamad Hassan Al-Sulaiti, Marieme Jamme ve Omar Al Shogre gibi isimler yer alacak.

Zirvede ayrıca, eğitime küresel ölçekte katkı sunan çalışmaları ödüllendiren 2025 WISE Eğitim Ödülü’nün kazananı açıklanacak.

Bu yılın adayları arasında Latin Amerika’dan dijital öğretim girişimleri, Braille (görme engelliler alfabesi) öğrenimini oyunlaştıran teknolojiler, zayıf bağlantıya sahip bölgelerde yapay zeka destekli matematik öğrenimi ve mülteci öğrenciler için geliştirilen okuryazarlık platformları bulunuyor.

WISE CEO’su Stavros N. Yiannouka, zirvenin "teknoloji ile insan değerlerinin kesişiminde eğitimin geleceğine yön veren küresel bir buluşma noktası" olduğunu vurguladı.

Katar Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı, Katar Kalkınma Fonu ve Education Above All (EAA) Vakfı stratejik ortaklar arasında yer alırken, ConocoPhillips ve Invest Qatar destekçi ortaklar olarak katkı sağlıyor.

WISE, 2009’da kurulmasından bu yana yenilikçi eğitim modelleri ve sektörler arası işbirliğini teşvik eden küresel bir platform olarak konumlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sapanca Gölü'nde oluşan kabarcıkların su kalitesine zarar vermediği belirlendi
Eski Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'na kamu zararı iddiasıyla 86 milyon lira zimmet çıkarıldı
İzmit Körfezi'nden 7 bin 90 metreküp atık ayrıştırıldı
Mardin'de zabıta yere çöp atanları artık yaka kamerasıyla tespit edecek
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı açıklaması

Benzer haberler

Katar'da 24-25 Kasım'da "Dünya Eğitim İnovasyon Zirvesi 12" düzenlenecek

Katar'da 24-25 Kasım'da "Dünya Eğitim İnovasyon Zirvesi 12" düzenlenecek

Körfez'in güvenlik arayışı: Tehdidin kaynağı İsrail olduğunda güvenliği kim sağlayacak?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet