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Kanadalı tenisçi Andreescu'dan Wimbledon'a erken veda

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Kanadalı Bianca Andreescu, ilk turda elendi.

Yunus Kaymaz   | 30.06.2021
Kanadalı tenisçi Andreescu'dan Wimbledon'a erken veda

İstanbul

Andreescu, ilk tur mücadelesinde dünya 58 numarası Fransız Alize Cornet ile karşılaştı.

21 yaşındaki Kanadalı tenisçi, rakibine 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

2019 yılında ABD Açık'ta şampiyon olan Andreescu, Wimbledon'da ana tabloya kaldığı iki turnuvada da ilk turda elenmekten kurtulamadı.

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