Dolar
41.58
Euro
48.82
Altın
3,826.18
ETH/USDT
4,185.00
BTC/USDT
113,872.00
BIST 100
11,079.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Zeynep Sönmez, Çin Açık Tenis Turnuvası'na 3. turda veda etti

Çin Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Zeynep Sönmez, 3. turda Rus Anastasia Potapova'ya 2-0 yenildi.

Halil İbrahim Avşar  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
Zeynep Sönmez, Çin Açık Tenis Turnuvası'na 3. turda veda etti Fotoğraf: Ray Tang/AA

Ankara

Milli tenisçi, başkent Pekin'de düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 serisi turnuvasının 3. turunda Potapova ile karşılaştı.

Rakibine 3-6 ve 5-7'lik setlerle 2-0 yenilen Zeynep Sönmez, turnuvaya veda etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da trafikte bir sürücüye taşla saldıran kişi yakalandı
Yeşilayın "Türkiye Kumar Raporu" açıklandı
AYM'den alacağın enflasyon nedeniyle değer kaybına uğramasına ilişkin pilot karar
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
İzmir'de 121 gün sonra yağmur yağdı

Benzer haberler

Zeynep Sönmez, Çin Açık Tenis Turnuvası'na 3. turda veda etti

Zeynep Sönmez, Çin Açık Tenis Turnuvası'na 3. turda veda etti

Belaruslu tenisçi Sabalenka, Çin Açık'tan çekildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet