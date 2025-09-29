Zeynep Sönmez, Çin Açık Tenis Turnuvası'na 3. turda veda etti
Çin Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Zeynep Sönmez, 3. turda Rus Anastasia Potapova'ya 2-0 yenildi.
Ankara
Milli tenisçi, başkent Pekin'de düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 serisi turnuvasının 3. turunda Potapova ile karşılaştı.
Rakibine 3-6 ve 5-7'lik setlerle 2-0 yenilen Zeynep Sönmez, turnuvaya veda etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı