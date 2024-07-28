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Kanada Kadın Futbol Takımı'na Paris 2024'te "6 puan silme" cezası

FIFA, Kanada Kadın Futbol Takımı'na olimpiyat oyunları A Grubu maçlarında 6 puan silme cezası verdi.

Bozhan Memiş  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Kanada Kadın Futbol Takımı'na Paris 2024'te "6 puan silme" cezası

Paris

FIFA'dan yapılan açıklamada, disiplin komitesinin kararı doğrultusunda Kanada Kadın Futbol Takımı yetkilileri Beverly Priestman, Joseph Lombardi ve Jasmine Mander'in müsabakalardan 1 yıl men edildiği belirtildi.

Kanadalı yetkililerin, rakip takım antrenman sahası üzerinde "drone uçurma yasağına" uymadığının vurgulandığı açıklamada, Kanada Kadın Futbol Takımı'na olimpiyat oyunlarında 6 puan silmenin yanı sıra 200 bin İsviçre Frangı para cezası da verildiği ifade edildi.

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