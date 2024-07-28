Kanada Kadın Futbol Takımı'na Paris 2024'te "6 puan silme" cezası
FIFA, Kanada Kadın Futbol Takımı'na olimpiyat oyunları A Grubu maçlarında 6 puan silme cezası verdi.
Paris
FIFA'dan yapılan açıklamada, disiplin komitesinin kararı doğrultusunda Kanada Kadın Futbol Takımı yetkilileri Beverly Priestman, Joseph Lombardi ve Jasmine Mander'in müsabakalardan 1 yıl men edildiği belirtildi.
Kanadalı yetkililerin, rakip takım antrenman sahası üzerinde "drone uçurma yasağına" uymadığının vurgulandığı açıklamada, Kanada Kadın Futbol Takımı'na olimpiyat oyunlarında 6 puan silmenin yanı sıra 200 bin İsviçre Frangı para cezası da verildiği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.