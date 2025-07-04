Juventus, Kanadalı futbolcu Jonathan David'i transfer etti
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Lille'de sözleşmesi sona eren Kanadalı futbolcu Jonathan David'i kadrosuna dahil etti.
İstanbul
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki forvet ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Jonathan David, Lille'de geçen sezon forma giydiği 49 resmi maçta 25 gol attı.
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