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Juventus, Kanadalı futbolcu Jonathan David'i transfer etti

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Lille'de sözleşmesi sona eren Kanadalı futbolcu Jonathan David'i kadrosuna dahil etti.

Fatih Erel  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
Juventus, Kanadalı futbolcu Jonathan David'i transfer etti

İstanbul

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki forvet ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Jonathan David, Lille'de geçen sezon forma giydiği 49 resmi maçta 25 gol attı.

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