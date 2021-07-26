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Judoda erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu'nun madalya şansı kalmadı

Erkan Tiryaki   | 26.07.2021
Judoda erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu'nun madalya şansı kalmadı Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü / AA

Tokyo

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda judo branşında erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu'nun madalya umudu kalmadı.

Nippon Budokan'da düzenlenen judo müsabakalarında son 16 turunda olimpiyat şampiyonu Japon sporcu Shohei Ono'ya yenilen Bilal, bronz madalya için repesaj hakkı da elde edemedi.

Böylece, milli sporcu Tokyo 2020'de madalya alamadı.

Bakan Kasapoğlu, milli judocu Bilal Çiloğlu'nu teselli etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda judoda erkekler 73 kiloda elenen Bilal Çiloğlu'nu teselli etti.

Milli sporculara destek olmak için Tokyo'da bulunan Bakan Kasapoğlu, Bilal'in müsabakalarını Nippon Budokan'da izledi.

Son 16 turunda ev sahibi Japonya'dan olimpiyat şampiyonu Shohei Ono'ya yenilen Bilal'i ilk teselli eden Bakan Kasapoğlu oldu.

Bilal'in yanına giden Kasapoğlu, "Kendini üzme, daha yolun açık." diyerek milli sporcuya destek verdi.

Bilal Çiloğlu da yanına gelen Bakan Kasapoğlu'na sarılarak desteği için kendisine teşekkür etti.

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