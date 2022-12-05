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Japonya'ya penaltılarda üstünlük kuran Hırvatistan, Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Japonya'ya penaltılarda 3-1 üstünlük kuran Hırvatistan, çeyrek finale yükseldi.

Emre Doğan   | 05.12.2022
Japonya'ya penaltılarda üstünlük kuran Hırvatistan, Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Doha

Japonya, 43. dakikada öne geçti. Doan'ın sağ kanattan ortasında arka direkte Yoshida topu Maeda'nın bulunduğu alana indirdi. Maeda'nın penaltı noktasının sağından bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Japonya, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

Hırvatistan, 55. dakikada beraberliği sağladı. Sağ kanatta topla buluşan Lovren, taç çizgisine yakın bir bölgeden ceza sahasına ortaladı. Perisic'in penaltı noktasının gerisinden yaptığı kafa vuruşunda altıpasın içinde yere çarpan meşin yuvarlak, filelere gitti: 1-1.

63. dakikada Luka Modric'in ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta kaleci Gonda topu güçlükle kornere çeldi.

Normal süre 1-1 tamamlandı ve karşılaşma uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmadı ve penaltı atışlarına geçildi.

Japonya'da Minamino, Mitoma ve Yoshida'nın penaltı vuruşlarında kalesinde devleşen Livakovic, gole izin vermedi. Uzak Doğu temsilcisinde sadece Asano penaltı atışında topu ağlarla buluşturdu.

Hırvatistan'da ise Livaja'nın penaltısı golle sonuçlanmadı. Vlasic, Brozovic ve Pasalic ise meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Japonya'ya penaltılarda 3-1 üstünlük sağlayan Hırvatistan, 2022 Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya-Güney Kore maçının galibiyle karşılaşacak.

Hırvatistan, ikinci olduğu 2018 Rusya'da da son 16 turu ve çeyrek final aşamasında rakiplerine penaltılarda üstünlük kurmuştu.

Karşılaşmayı 42 bin 523 taraftarın takip ettiği açıklandı.

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