Dolar
18.63
Euro
19.31
Altın
1,747.69
ETH/USDT
1,183.50
BTC/USDT
16,447.00
BIST 100
4,871.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de 2. bölümün hazırlıklarına Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla başlıyor. Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de 2. bölümün hazırlıklarına Nevzat Demir Tesislerinde yaptığı antrenmanla başlıyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

İran ilk galibiyetini Galler karşısında 2 golle aldı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İran, B Grubu'ndaki ikinci maçında Galler'i 2-0 mağlup etti.

Yunus Kaymaz   | 25.11.2022
İran ilk galibiyetini Galler karşısında 2 golle aldı Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

Doha

22 yaşındaki Mahsa Emini'nin polis gözetiminde hayatını kaybetmesine yönelik protestoların da etkisiyle İngiltere maçında çok dağınık bir görüntü sergileyen İran, Galler'e karşı baskılı ve istekli oyunuyla dikkat çekti.

Maçın ilk tehlikeli pozisyonu 12. dakikada Galler'den geldi. Roberts'in sağ taraftan ortaladığı topa ceza alanı içinde Moore ayak koydu ancak kaleci Hosseini gole izin vermedi.

Tempolu oynamalarına rağmen aradıkları boşlukları bulamayan iki takım, soyunma odasında golsüz eşitlikle gitti.

İran, ikinci yarıya adeta direkleri döverek başladı. Bayer Leverkusen forması giyen Azmoun'un 51. dakikadaki şutu atak yönüne göre sağ direkten döndü. Pozisyonun devamında topu kontrol eden Gholizadeh'ın şutunda bu kez sol direkt gole izin vermedi.

Galler'i ileride karşılaşan ve rakip yarı alana yüklenen İran, 73. dakikada Ezzatolahi'nin yerden şutunda bir kez daha gole yaklaştı ancak kaleci Hennessey son anda topu kornere çeldi.

Düşünceli bir şekilde saha kenarında bir sağa bir sola yürüyen teknik direktör Carlos Queiroz'un bulunduğu yarı alanda baskısını son dakikaya kadar sürdüren İran, bunun meyvesini aldı.

90+8. dakikada Galler savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Cheshmi, yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Beraberliği yakalamak için ileriye çıkan Galler'in savunmasındaki boşluklar İran'a ikinci golü getirdi. Sol taraftan gelişen atakta Taremi'nin pasıyla ceza alına giren Rezaeian, 90+11. dakikada kaleci Ward'ın üzerinden topu ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan İran, bu galibiyetin ardından puanını 3'e çıkardı. Galler ise 1 puanda kaldı.

Galibiyeti taraftarlarıyla kutladılar

İlk maçı İngiltere'ye 6-2 gibi farklı bir skorla kaybeden İran, Galler galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte birbirine sarılan futbolcular, tribünleri baştan başa gezerek sevinçlerini kendilerini desteklemeye gelen taraftarlarıyla paylaştı.

Bale, milli takım formasıyla rekor kırdı

Ortaya koyduğu performansla Galler'i sırtlayan 33 yaşındaki Gareth Bale, İran karşısında sahaya çıkarak ülke milli takımının formasını en fazla giyen futbolcu oldu.

Galler Milli Takımı'yla 109 kez sahaya çıkan Bale, daha önce Chris Günter ile rekoru paylaşıyordu.

İlk kırmızı kart kaleci Hennessey'ye çıktı

2022 Dünya Kupası'nın ilk kırmızı kartını Galler kalecisi Hennessey gördü.

83. dakikada ani gelişen İran atağında kalesini terk eden Hennessey'nin müdahalesiyle Taremi ceza alanı dışında yerde kaldı.

Galli kaleciye sarı kart gösteren hakem Mario Escobar, VAR'a gitmesinin ardından pozisyonu gol şansı olarak değerlendirdi ve Hennessey'yi kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 kişiden 74'ü taburcu edildi
Emine Erdoğan, Konya'da hayvan barınağında yaşananları kınadı
Batman'da cami inşaatındaki iskelenin çökmesiyle 1 işçi öldü, 19 işçi yaralandı
Tekirdağ'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Bartın'da sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor

Benzer haberler

Katar-Senegal maçını taraftarlar coşkuyla bekliyor

Katar-Senegal maçını taraftarlar coşkuyla bekliyor

İran ilk galibiyetini Galler karşısında 2 golle aldı

Aliyev: İran'daki Azerbaycanlılar dahil, dünyadaki tüm Azerbaycanlıları korumak için elimizden geleni yapacağız

2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının ilk maçları tamamlandı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının ilk maçları tamamlandı
Arjantin, Dünya Kupası'nda ilk galibiyet için sahaya çıkıyor

Arjantin, Dünya Kupası'nda ilk galibiyet için sahaya çıkıyor
İran'dan BM İnsan Hakları Konseyi'ne tepki

İran'dan BM İnsan Hakları Konseyi'ne tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet