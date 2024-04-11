Dolar
32.31
Euro
34.58
Altın
2,338.27
ETH/USDT
3,508.10
BTC/USDT
69,975.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası’nda incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı telefonla arayarak, çalışanlara hitap etti
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

İngiltere Premier Lig'de gelecek sezondan itibaren yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak

İngiltere Premier Lig yönetimi, gelecek sezondan itibaren yarı otomatik ofsayt teknolojisi sisteminin kullanılacağını duyurdu.

Yunus Kaymaz  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
İngiltere Premier Lig'de gelecek sezondan itibaren yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak

İstanbul

Premier Lig'den yapılan açıklamada, bugünkü toplantıya katılan kulüplerin oybirliğiyle yarı otomatik ofsayt teknolojisi sisteminin kullanılmasını kabul ettiği kaydedildi.

Açıklamada, teknolojinin sonbaharda milli maçlar için verilecek aradan sonra kullanıma hazır olmasının beklendiği bildirildi.

Sanal ofsayt çizgisinin daha hızlı ve tutarlı bir şekilde yerleştirilmesini sağlayacak teknoloji, yüksek kaliteli yayın grafikleri üretecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
D-100 kara yolunda bayram dönüşü yoğunluğuna karşı ağır vasıtalara kısıtlama getirildi
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı
İstanbul trafiğinde bayram tatili yoğunluğu
Eyüpsultan'da çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye ceza

Benzer haberler

İngiltere Premier Lig'de gelecek sezondan itibaren yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak

İngiltere Premier Lig'de gelecek sezondan itibaren yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak

Premier Lig'deki kıyasıya şampiyonluk yarışında zirvenin yeni sahibi Liverpool oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet