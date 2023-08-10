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İngiltere Premier Lig'de 2023-2024 sezonu yarın başlayacak

İngiltere Premier Lig'de 2023-2024 sezonu, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Mutlu Demirtaştan  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
İngiltere Premier Lig'de 2023-2024 sezonu yarın başlayacak

İstanbul

Avrupa futbolunun 5 büyük ülkesinden biri olarak kabul edilen İngiltere'de sezonun açılış maçı, son şampiyon Manchester City ile yeniden Premier Lig'e yükselen Burnley arasında yapılacak. Mücadele, TSİ 22.00'de Turf Moor Stadı'nda oynanacak.

İlk haftanın dikkati çeken karşılaşmasında ise Chelsea ile Liverpool sahaya çıkacak. İki takım, 13 Ağustos Pazar günü TSİ 18.30'da Stamford Bridge Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Manchester City-Arsenal rekabeti

Ligde geçen sezon yaşanan Manchester City-Arsenal rekabetinin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Geçen sezon girdiği kıyasıya şampiyonluk yarışını son haftalarda yaptığı puan kayıplarıyla Manchester City'ye kaybeden Arsenal, rakibi karşısında elde ettiği Community Shield zaferiyle yeni sezon öncesi iddiasını ortaya koydu.

Mauricio Pochettino teknik direktörlüğünde kadroda yeniden yapılanmaya giden Chelsea, geçen sezonki çıkışıyla dikkati çeken Newcastle United, eski günlerini arayan Manchester United ve Jürgen Klopp önderliğinde yeniden zirveyi hedefleyen Liverpool'un performansları da merak konusu olacak.

İlk hafta programı

Yarın:

22.00 Burnley-Manchester City

12 Ağustos Cumartesi:

14.30 Arsenal-Nottingham Forest

17.00 Bournemouth-West Ham United

17.00 Brighton-Luton Town

17.00 Everton-Fulham

17.00 Sheffield United-Crystal Palace

19.30 Newcastle United-Aston Villa

13 Ağustos Pazar:

16.00 Brentford-Tottenham

18.30 Chelsea-Liverpool

14 Ağustos Pazartesi:

22.00 Manchester United-Wolverhampton

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