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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ülkedeki futbol maçları erteledi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından ülkedeki bu hafta sonu oynanacak Premier Lig futbol maçları ileri bir tarihe ertelendi.

Fatih Erel   | 09.09.2022
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ülkedeki futbol maçları erteledi

İstanbul

İngiliz Futbol Federasyonu (FA), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kraliçenin vefatının ardından İngiliz futbolu, 9-11 Eylül tarihlerinde tüm maçları erteleme noktasında birleşti." ifadelerine yer verdi.

İngiltere Premier Ligi ve İngiltere Futbol Ligi (EFL), bu hafta sonu oynanacak maçlarını ertelediklerini doğruladı.

Ayrıca, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da maçlar ileri bir tarihe ertelendi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, dün 96 yaşında vefat etmişti.

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