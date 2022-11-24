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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

İngiltere, ABD karşısında ikinci galibiyetini arayacak

2022 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu'nda yer alan İngiltere, yarın ABD ile karşılaşacak.

Yunus Kaymaz   | 24.11.2022
İngiltere, ABD karşısında ikinci galibiyetini arayacak

Doha

Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek.

İngiltere, gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, ABD ise Galler ile 1-1 berabere kalmıştı.

İngiltere, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

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