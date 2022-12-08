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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

İngiliz futbolcu Raheem Sterling yeniden Katar'a dönüyor

İngiliz futbolcu Raheem Sterling, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yoluna devam eden İngiltere'nin kadrosuna yeniden katılacak.

Doğa Kırmızıoğlu   | 08.12.2022
İngiliz futbolcu Raheem Sterling yeniden Katar'a dönüyor

Ankara

Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuva devam ettiği sırada, ailesi içerideyken evine giren silahlı saldırganlar nedeniyle milli takım kampından ayrılarak başkent Londra'ya dönen Sterling, Dünya Kupası'na yeniden dahil olacak.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yaşanan aile sorunuyla ilgilenmesinin ardından Katar'a gitmek için talepte bulunan 28 yaşındaki oyuncunun, yarın milli takım kampına katılacağı belirtildi.

Sterling, teknik direktör Gareth Southgate'in görev vermesi halinde İngiltere ile Fransa arasında 10 Aralık Cumartesi günü oynanacak çeyrek final maçının kadrosunda yer alacak.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, ailesi içerideyken Sterling'in evine giren hırsızların ziynet eşyaları ve saatler çaldığı, şiddet olayının yaşanmadığı kaydedildi.

Söz konusu olay nedeniyle İngiltere'nin son 16 turunda Senegal'i 3-0 yendiği karşılaşmada görev alamayan Sterling, grup maçlarında ise rakip ağları bir kez sarstı.



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