İlkay Gündoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.
Ankara
Kulüpten yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan Türk asıllı Alman oyuncunun Premier Lig ve İngiltere hükümeti tarafından alınan güvenlik önlemleri gereği 10 gün boyunca karantina altında tutulacağı belirtildi.
Manchester City formasıyla 164 karşılaşmada 22 gole imza atan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun antrenmanlara ekim ayında başlaması bekleniyor.
İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nda ise 38 karşılaşmada 7 kez ağları sarstı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.