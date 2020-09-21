Euro
8.97
Dolar
7.61
BIST 100
1,103.17
Altın
1,931.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Etimesgut ilçesi Bağlıca Abdurrahim Karakoç ilkokulunda yüz yüze eğitim için okula gelen öğrencilerle bir araya geldi
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

İlkay Gündoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 21.09.2020
İlkay Gündoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan Türk asıllı Alman oyuncunun Premier Lig ve İngiltere hükümeti tarafından alınan güvenlik önlemleri gereği 10 gün boyunca karantina altında tutulacağı belirtildi.

Manchester City formasıyla 164 karşılaşmada 22 gole imza atan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun antrenmanlara ekim ayında başlaması bekleniyor.

İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nda ise 38 karşılaşmada 7 kez ağları sarstı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çekya'da Kovid-19 nedeniyle Sağlık Bakanı istifa etti
'Lütfen beni entübe edin diyen hastam oldu'
Kovid-19 Çağrı Merkezi ile evde test ve tedavi imkanı
Türkiye, Kovid-19 pandemisinde uyguladığı online terapiyle dünyaya örnek oluyor
Salgında 'ruhsal türbülans' uyarısı

Benzer haberler

İlkay Gündoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İlkay Gündoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Bağ bozumu telaşı fotoğraf tutkunlarını Trakya bağlarına çekiyor

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 31 milyon 243 bin 22 oldu

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 31 milyon 243 bin 22 oldu
İstanbul'da okul servis araçları denetlendi

İstanbul'da okul servis araçları denetlendi
Fransa'da son 24 saatte 10 bin 569 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 569 Kovid-19 vakası tespit edildi