Palmer 16 dakikada "hat-trick" yaptı, Chelsea farklı kazandı
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında oynanan maçta Chelsea, sahasında Everton'ı 6-0 mağlup etti.
İstanbul
Cole Palmer'ın 13, 18 ve 29. dakikalarda attığı gollerle maça çok hızlı bir başlangıç yapan Chelsea, 44. dakikada Nicolas Jackson'ın golüyle ilk yarıyı 4-0 önde kapadı.
Karşılaşmanın 64. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Palmer'ın penaltıdan attığı golle skoru 5-0'a getiren başkent temsilcisi, 90. dakikada Alfie Gilchrist'in golüyle sahadan 6-0 galip ayrıldı.
Chelsea bu galibiyetin ardından puanını 47'ye çıkarırken, Everton 27 puanda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.