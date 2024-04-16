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Palmer 16 dakikada "hat-trick" yaptı, Chelsea farklı kazandı

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında oynanan maçta Chelsea, sahasında Everton'ı 6-0 mağlup etti.

Yunus Kaymaz  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Palmer 16 dakikada "hat-trick" yaptı, Chelsea farklı kazandı

İstanbul

Cole Palmer'ın 13, 18 ve 29. dakikalarda attığı gollerle maça çok hızlı bir başlangıç yapan Chelsea, 44. dakikada Nicolas Jackson'ın golüyle ilk yarıyı 4-0 önde kapadı.

Karşılaşmanın 64. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Palmer'ın penaltıdan attığı golle skoru 5-0'a getiren başkent temsilcisi, 90. dakikada Alfie Gilchrist'in golüyle sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Chelsea bu galibiyetin ardından puanını 47'ye çıkarırken, Everton 27 puanda kaldı.

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