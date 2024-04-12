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Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki teleferik kabini düştü
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İngiltere Premier Lig ekipleri, menajerlere 409,5 milyon sterlin ödedi

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden takımlar, transfer yaparken ve sözleşme yenilerken futbolcu menajerlerine toplam 409,5 milyon sterlin ödeme yaptı.

Abdulkadir Karakaya  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
İngiltere Premier Lig ekipleri, menajerlere 409,5 milyon sterlin ödedi Fotoğraf: Federico Titone/AA

İstanbul

İngiltere Futbol Federasyonu, 1 Şubat 2023-1 Şubat 2024 tarihlerinde yapılan menajer ödemelerine dair rakamları açıkladı.

Chelsea, söz konusu dönemde 75,1 milyon sterlinle menajerlere en çok ödeme yapan kulüp oldu.

Londra ekibini 60,6 milyon sterlinle Manchester City ve 34 milyon sterlinle Manchester United izledi.

Kasasından en az para çıkan takım ise 2 milyon sterlinle Luton Town oldu.

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