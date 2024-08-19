Dolar
33.75
Euro
37.36
Altın
2,503.12
ETH/USDT
2,600.00
BTC/USDT
58,835.00
BIST 100
10,054.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CerModern'de "Kristal Ayaklar Ödül Töreni"nde konuşuyor. P Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı kariyerini sonlandırdı

İspanya ekibi Barcelona'nın Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Emre Doğan  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı kariyerini sonlandırdı

İstanbul

33 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Birkaç hafta düşündükten sonra milli takım kariyerimi sonlandırma zamanının geldiği sonucuna vardım." ifadesini kullandı.

Almanya Milli Takımı'yla oynadığı 82 maç dolayısıyla gurur duyduğunu aktaran İlkay Gündoğan, şu görüşleri paylaştı:

"2011'de ilk maçıma çıktığımda bu sayıyı hayal edemezdim. Benim için en önemli an, ülkemizde düzenlenen son Avrupa Şampiyonası'nda kaptan olarak milli takıma liderlik etmekti. Yıllar sonra ülkemizi gururlandırmayı başardık. Bunun bir parçası olmak beni çok mutlu etti. Şampiyonadan önce vücudumda ve ayrıca kafamda yorgunluk hissettim. Bu da düşünmeme sebep oldu. Kulüp ve milli takımlar düzeyindeki maçlar hiç azalmıyor. Her zaman milli takımın bir taraftarı olarak kalacağım. 2026 Dünya Kupası'nda en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olmamızı engelleyecek hiçbir şey yok. Harika bir teknik direktörümüz ve güçlü bir takımımız var. Bu yolculukta bana eşlik eden taraftarlara, antrenörlere, takım arkadaşlarıma ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Benim için bir onurdu."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Karapınar'da 2 metre derinliğinde 20 metre çapında yeni bir obruk oluştu
Datça'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı, 1 kişi gözaltına alındı
Çankırı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Adalet Bakanı Tunç'tan, 7 ilde çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı kariyerini sonlandırdı

İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı kariyerini sonlandırdı

St. Gallen-Trabzonspor maçının misafir tribün biletleri satışa çıktı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Akım saldırıları nedeniyle ABD’yi suçladı

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu yarın tek maçla başlayacak

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu yarın tek maçla başlayacak
Almanya'da bir festivaldeki dönme dolapta çıkan yangında en az 23 kişi yaralandı

Almanya'da bir festivaldeki dönme dolapta çıkan yangında en az 23 kişi yaralandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet