Euro
7.71
Dolar
6.85
BIST 100
115,207.90
Altın
1,759.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Hollanda'da yeni sezonun 12-13 Eylül'de başlatılması hedefleniyor

Kovid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunun iptal edildiği Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde 2020-2021'in, 12-13 Eylül'de başlatılmasının planlandığı bildirildi.

Abdulkadir Karakaya   | 24.06.2020
Hollanda'da yeni sezonun 12-13 Eylül'de başlatılması hedefleniyor

Ankara

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunun iptal edildiği Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 2020-2021'in, 12-13 Eylül'de başlatılmasının planlandığı bildirildi.

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda 1 Temmuz'dan itibaren spor müsabakalarının düzenlenebileceği belirtildi.

Eredivisie'de 2020-2021 sezonunun 12-13 Eylül'de başlatılmasının hedeflendiği kaydedilirken, statlara 1,5 metre arayla oturmaları şartıyla seyirci alınacağı ifade edildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle liglerde 2019-2020 sezonunun sonlandırıldığı Hollanda'da şampiyon ilan edilmemiş, küme düşme ve yükselme uygulanmamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Guatemala Ulusal Laboratuvarda çalışan 240 kişi Kovid-19'a yakalandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 731'e yükseldi
Meclise 'pandemi timi' geliyor
Hollanda'da normalleşme sürecinde 3'üncü aşamada daha çok gevşetilmeye gidilecek

Benzer haberler

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Hollanda'da yeni sezonun 12-13 Eylül'de başlatılması hedefleniyor

Guatemala Ulusal Laboratuvarda çalışan 240 kişi Kovid-19'a yakalandı

Hollanda'da normalleşme sürecinde 3'üncü aşamada daha çok gevşetilmeye gidilecek

Hollanda'da normalleşme sürecinde 3'üncü aşamada daha çok gevşetilmeye gidilecek
Kovid-19'a karşı yeni aşı adayının klinik denemelerine başlandı

Kovid-19'a karşı yeni aşı adayının klinik denemelerine başlandı
Bakan Koca: Koronavirüsün pek çok bilinmezi beraberinde getirdiği dönemi aştık

Bakan Koca: Koronavirüsün pek çok bilinmezi beraberinde getirdiği dönemi aştık