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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Hırvatistan'ın 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Hırvatistan Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Yunus Kaymaz   | 09.11.2022
Hırvatistan'ın 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu

İstanbul

Turnuvaya 6. kez katılma başarısını gösteren ve 2018 Rusya finalinde Fransa'ya kaybeden Hırvatistan'ın kadrosu belli oldu.

Teknik direktörlüğünü Zlatko Dalic'in yaptığı Hırvatistan'da kadroya davet edilen Real Madrid'li Luka Modric, dördüncü kez Dünya Kupası heyecanı yaşayacak.

F Grubu'nda Belçika, Kanada ve Fas ile mücadele edecek Hırvatistan'ın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Ivo Grbic (Atletico Madrid), Ivica Ivusic (Osijek)

Savunma: Josip Stanisic (Bayern Münih), Borna Sosa (Stuttgart), Josko Gvardiol (Leipzig), Dejan Lovren (Zenit), Borna Barisic (Rangers), Domagoj Vida (AEK), Josip Juranovic (Celtic), Martin Erlic (Sassuolo), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb)

Orta Saha: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (İnter), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt), Lovro Majer (Rennes), Luka Sucic (Salzburg)

Forvet: Ivan Perisic (Tottenham), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Marko Livaja (Hajduk Split), Bruno Petkovic, Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna).

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