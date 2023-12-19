Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Berlin Recycling Volleys'e konuk olacak
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında yarın Alman kulübü Berlin Recycling Volleys ile deplasmanda karşılaşacak.
Ankara
Başkent Berlin'deki Max Schmeling Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.
Çıktığı 3 maçı da kazanan başkent ekibi, 8 puanla C Grubu'nu lider durumda. Bir galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan Berlin Recycling Volleys ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.