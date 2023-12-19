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Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Berlin Recycling Volleys'e konuk olacak

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında yarın Alman kulübü Berlin Recycling Volleys ile deplasmanda karşılaşacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Berlin Recycling Volleys'e konuk olacak

Ankara

Başkent Berlin'deki Max Schmeling Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

Çıktığı 3 maçı da kazanan başkent ekibi, 8 puanla C Grubu'nu lider durumda. Bir galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan Berlin Recycling Volleys ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

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