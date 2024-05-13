Dolar
32.21
Euro
34.73
Altın
2,340.72
ETH/USDT
2,981.20
BTC/USDT
63,160.00
BIST 100
10,202.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Voleybolda "milli sezon" yarın Antalya'da başlayacak

Voleybolda "milli sezon" yarın kadınlarda FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabıyla başlayacak.

Muhammed Boztepe  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Voleybolda "milli sezon" yarın Antalya'da başlayacak

Ankara

Bu seneki ilk sınavını VNL'de verecek son şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı, üç ayaktan oluşan organizasyonda her hafta 4 karşılaşma yapacak.

"Filenin Sultanları", ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek.

Milli takım, Antalya etabında Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa'yla karşılaşacak. "Filenin Sultanları", ilk maçını 15 Mayıs Çarşamba günü Japonya'yla oynayacak.

16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

İlk hafta programı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL'nin ilk haftasında yapacağı maçların programı şöyle:

15 Mayıs Çarşamba:

20.00 Japonya-Türkiye

16 Mayıs Perşembe:

20.00 Hollanda-Türkiye

18 Mayıs Cumartesi:

20.00 İtalya-Türkiye

19 Mayıs Pazar:

20.00 Fransa-Türkiye

"Son şampiyon" ve "dünya bir numarası" unvanlarıyla sezona başlıyor

İlklerin yılı 2023'te üç kupa kazanan milliler, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ni ilk kez yenilgisiz lider tamamlayarak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı etti.

"Filenin Sultanları", geçen yıl VNL ve Avrupa Şampiyonası'nda da ilk kez şampiyon olmayı başarmıştı.

Geçen yıl eylül ayında bu seneki VNL sezonuna (mayıs ayı) kadar "dünya bir numarası" olmayı garantileyen milliler, bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

Santarelli ve Vargas etkisi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına geçtiği 27 Aralık 2022'de duyurulan İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, "Filenin Sultanları"nın başında çıktığı ilk organizasyon olan VNL'de şampiyon oldu. Daha sonra milli takımla ilk defa Avrupa şampiyonluğu yaşayan İtalyan başantrenör, olimpiyatlara da katılma hakkını elde etti.

Milli takım, Santarelli yönetiminde çıktığı 31 maçta 28 galibiyet aldı.

Türk vatandaşlığına geçiş başvurusu kabul edildikten sonra Nisan 2021'de Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Küba asıllı oyuncu Melissa Vargas, ilk milli maçına, Antalya'nın ev sahipliği yaptığı 2023 FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki Güney Kore karşısında çıktı.

Milli takımın FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olmasında önemli bir pay sahibi olan Vargas, "Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu" ve "en iyi pasör çaprazı" seçildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmasında önemli rol oynayan Vargas, bu organizasyonda da yine "en değerli oyuncu" ödülüne layık görüldü.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde 100 sayı barajını aşan Melissa Vargas, milli takımın Paris 2024'e gitmesinde de önemli pay sahibi olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCG Nusret Müze Gemisi, 15-16 Mayıs'ta Mersin'de ziyarete açılacak
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak
Trakya'da 2040'a kadar tarımda su ihtiyacının yüzde 10 ila 15 artabileceği belirlendi
Orta Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Voleybolda "milli sezon" yarın Antalya'da başlayacak

Voleybolda "milli sezon" yarın Antalya'da başlayacak

İlçeden çıkıp kendilerinden büyük rakiplerini yenen voleybolcu kızlar şampiyonluk peşinde

Antalyaspor, Süper Lig'de 10 kişi tamamladığı son üç maçını kaybetti

Antalya, bu yıl 418'i 5 yıldızlı 812 otelde misafirlerini ağırlıyor

Antalya, bu yıl 418'i 5 yıldızlı 812 otelde misafirlerini ağırlıyor
Bakan Yerlikaya, teleferik kazasındaki kurtarma operasyonunda görev alan personeli kabul etti

Bakan Yerlikaya, teleferik kazasındaki kurtarma operasyonunda görev alan personeli kabul etti
Kırmızı bültenle aranan şüpheli Antalya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan şüpheli Antalya'da yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet