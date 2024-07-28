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Dünyadan Spor

Güney Kore, okçuluk kadınlar takım finalinde altın madalyanın sahibi oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, Güney Kore, okçuluk kadınlar takım finalinde Çin'i 5-4 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Bozhan Memiş  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Güney Kore, okçuluk kadınlar takım finalinde altın madalyanın sahibi oldu

France

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk kadınlar takım kategorisinde madalyalar sahibini buldu.

Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Suhyeon Nam, Sihyeon Lim, Hunyoung Jeon'dan oluşan Güney Kore, Çin adına yarışan Xiaolei Yang, Jiaman Li, Qixuan An'ı 5-4 yenerek altın madalya kazandı.

Çin'in gümüş madalya elde ettiği organizasyonda, bronz madalya ise Meksika'nın oldu.

Meksika adına yarışan Ana Vazquez, Alejandra Valencia ve Angela Ruiz; Laura van der Winkel, Gaby Schloesser ve Quinty Roeffen'den oluşan Hollanda'yı 6-2 yendi.

Güney Kore, altın madalyaya ambargo koydu

Güney Kore Kadın Okçuluk Takımı, takım yarışlarının başladığı Seul 1988 Olimpiyatları'ndan bu yana düzenlenen tüm oyunlarda zirvenin en üst basamağında yer aldı.

Güney Kore, bu sürede gerçekleştirilen 10 olimpiyatta da altın madalyayı kazanma başarısı gösterdi.

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