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Gol perdesini Yusuf Yazıcı açtı, Lille ilk galibiyetini aldı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, sahasında Montpellier'i 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini aldı.

Yunus Kaymaz   | 29.08.2021
Gol perdesini Yusuf Yazıcı açtı, Lille ilk galibiyetini aldı

İstanbul

Ligin son şampiyonu Lille, 45. dakikada milli futbolcu Yusuf Yazıcı ve 56. dakikada David'in golleriyle galibiyete uzandı.

Konuk takım, tek golünü 45+4. dakikada Laborde ile bulurken, 73. dakikada Sambia'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolculardan Yusuf Yazıcı 83, Burak Yılmaz 90 dakika sahada kaldı. Zeki Çelik ise 90. dakikada Burak Yılmaz'ın yerine oyuna girdi.

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