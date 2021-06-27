Genç güreşçiler Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak
Almanya'da yarın başlayacak organizasyonda 30 milli sporcu mücadele edecek
Ankara
Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası yarın Almanya'da başlayacak.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde Dortmund kentinde gerçekleştirilecek organizasyon, erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde 10'ar sıklette düzenlenecek.
Serbest stil müsabakalarıyla başlayacak şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şunlar:
Erkekler serbest stil
57 kilo: Ahmet Karavuş
61 kilo: Hamza Zopalı
65 kilo: Burak Sinin
70 kilo: Mevlüt Özdemir
74 kilo: Taner Garip
79 kilo: İsmail Küçüksolak
86 kilo: Emre Çiftçi
92 kilo: Murat Sezmiş
97 kilo: Polat Polatçı
125 kilo: Adil Mısırcı
Kadınlar
50 kilo: Zehra Demirhan
53 kilo: Emine Çakmak
55 kilo: Melda Dernekçi
57 kilo: Elvira Kamaloğlu
59 kilo: Selvi İlyasoğlu
62 kilo: Merve Karadeniz
65 kilo: Yağmur Çakmak
68 kilo: Nesrin Baş
72 kilo: Nazar Batır
76 kilo: Melisa Sarıtaş
Grekoromen
55 kilo: Adem Burak Uzun
60 kilo: Mert İlbars
63 kilo: Azat Sarıyar
67 kilo: Serhat Kırık
72 kilo: Ömer Can Doğan
77 kilo: Yüksel Sarıçiçek
82 kilo: Samet Yaldıran
87 kilo: Tansel Can Örtücü
97 kilo: Osman Ayaydın
130 kilo: Muhammet Hamza Bakır
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