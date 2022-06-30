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Geçen yılın finalisti Karolina Pliskova, Wimbledon'a 2. turda veda etti

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da kadınların 6 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, Katie Boulter'e 2-1 yenilerek 2. turda elendi.

Hüseyin Burak Demirer   | 30.06.2022
Geçen yılın finalisti Karolina Pliskova, Wimbledon'a 2. turda veda etti

Ankara

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 4. gün maçlarına devam edildi.

Kadınlar dünya sıralamasının 118. basamağındaki Katie Boulter, 2021 finalisti Karolina Pliskova'yı 3-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup etti. Boulter, kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında 3. tura çıktı.

Jessica Pegula (8), Harriet Dart'ı 2-1 (4-6, 6-3, 6-1), Barbora Krejcikova (13), Viktorija Golubic'i 2-0 (6-3, 6-4), Elena Rybakina (17) ise Bianca Andreescuyu 2-0 (6-4, 7-6) ile geçerek 3. tur biletini aldı.

Bir sürpriz sonuç da erkeklerde klasmanın 132. sırasındaki Liam Broady'den geldi. Broady, Diego Schwartzman'ı (12) 6-2, 4-6, 0-6, 7-6 ve 6-1'lik setlerle 3-2 yenerek kariyerinde ilk defa bir grand slam turnuvasında 3. tura yükseldi.

Stefanos Tsitsipas (4), Jordan Thompson'ı 3-0, Botic van de Zandschulp (21) ise Emil Ruusuvuori'yi 3-1'lik skorla eleyerek yoluna devam etti.

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