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Galatasaray'ın eski futbolcusu Harry Kewell koronavirüse yakalandı

İngiltere 4. Lig (League Two) kulüplerinden Oldham Athletic'i çalıştıran Harry Kewell, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı.

Yunus Kaymaz   | 20.10.2020
Galatasaray'ın eski futbolcusu Harry Kewell koronavirüse yakalandı

Istanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, bir dönem Galatasaray forması da giyen 42 yaşındaki Kewell'ın testinin pozitif çıktığı ve evde karantinaya devam edeceği kaydedildi. 

Açıklamada, bugünkü Carlisle United maçında takımın başında antrenör Alan Maybury'nin görev yapacağı ifade edildi.

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