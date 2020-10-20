Galatasaray'ın eski futbolcusu Harry Kewell koronavirüse yakalandı
İngiltere 4. Lig (League Two) kulüplerinden Oldham Athletic'i çalıştıran Harry Kewell, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı.
Istanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, bir dönem Galatasaray forması da giyen 42 yaşındaki Kewell'ın testinin pozitif çıktığı ve evde karantinaya devam edeceği kaydedildi.
Açıklamada, bugünkü Carlisle United maçında takımın başında antrenör Alan Maybury'nin görev yapacağı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.