Dolar
9.69
Euro
11.22
Altın
1,818.23
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,583.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle UEFA'ya başvurdu

Galatasaray, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla oynadıkları maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle UEFA'ya başvurdu.

Mutlu Demirtaştan   | 06.11.2021
Galatasaray Lokomotiv Moskova maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle UEFA'ya başvurdu

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer'in Lokomotiv Moskovalı Dmitri Zhivoglyadov'a iki kez sarı kart göstermesine rağmen futbolcunun oyundan ihraç edilmediği ileri sürülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 27 bin 474 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
Ukrayna'da Kovid-19 salgınında 'günlük en yüksek' ölü sayısı kaydedildi
Rusya’da Kovid-19 vakaları salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyede
ABD'de ilk kez sırtlanlarda Kovid-19 tespit edildi
Kovid-19 hastalarına 'görme kaybı' uyarısı

Benzer haberler

Galatasaray kural hatası gerekçesiyle UEFA'ya başvurdu

Galatasaray kural hatası gerekçesiyle UEFA'ya başvurdu

Galatasaray ile Fatih Karagümrük 15. randevuda

UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları sona erdi

'Her geçen gün daha iyiye gittiğimiz görülüyor'

'Her geçen gün daha iyiye gittiğimiz görülüyor'
'Çok üzgünüz, bu maçı galibiyete çekebilirdik'

'Çok üzgünüz, bu maçı galibiyete çekebilirdik'
Galatasaray Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdürdü

Galatasaray Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdürdü