Trendyol Süper Lig'de 35. hafta maçlarının programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 35. hafta müsabakalarının programı duyuruldu. Ligin 35. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması 10 Mayıs Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak.
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 35. hafta müsabakalarının programı duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 35. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması 10 Mayıs Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak.
Ligin 35. hafta programı şu şekilde:
9 Mayıs Cuma:
20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)
10 Mayıs Cumartesi:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)
11 Mayıs Pazar:
16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)
19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Tüpraş)
12 Mayıs Pazartesi:
20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.