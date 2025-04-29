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Spor

Bakan Bak'tan Kaiwi Kanalı'nı başarıyla geçen milli yüzücü Aysu Türkoğlu'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kaiwi Kanalı'nı 21 saatte geçerek bu rotayı tamamlayan en genç Türk yüzücü olan Aysu Türkoğlu'nu yayımladığı mesajla kutladı.

Fatih Gazioğlu  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Bakan Bak'tan Kaiwi Kanalı'nı başarıyla geçen milli yüzücü Aysu Türkoğlu'na tebrik

Ankara

Bakan Bak tebrik mesajında, "Amerika Birleşik Devletlerinin Hawaii eyaleti açıklarında düzenlenen Ocean's Seven parkurlarının 5'incisi Kaiwi Kanalı'nı 21 saatte geçerek bu rotayı tamamlayan en genç Türk yüzücü olan Aysu Türkoğlu’nu yürekten kutluyorum. Aysu Türkoğlu, bu zorlu parkuru tamamlayan en genç Türk yüzücü olarak tarihe geçti. Milli yüzücümüzün bu başarısında emeği olan başta ailesi ve antrenörleri olmak üzere herkese teşekkür ediyor, genç sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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